Житель региона попытался въехать в Баку в багажнике автомобиля

Некоторые люди, нарушая требования особого карантинного режима, пытаются попасть в Баку или выехать из столицы разными способами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azxeber, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, МВД и Генеральная прокуратура приняли совместные меры для предотвращения подобных негативных инцидентов.

Так, на основании полученной оперативной информации был задержан житель Сабирабада Самит Гадиров, который работал водителем в одной из служб грузоперевозок. В ходе расследования было установлено, что Гадиров договорился с одним из водителей, зарегистрированных в Бардинском районе, и попытался приехать в Баку.

Во время другой спецоперации были задержаны житель Баку Туфан Гамбаров и житель Сабирабадского района Афлатун Бабалиев за нарушение правил особого карантинного режима. Расследование показало, что Гамбаров заранее согласился доставить Бабалиева в столицу, тайно пропустив его через специальный пост на дороге Баку-Алят в багажнике автомобиля "Лада Веста". Гамбаров был задержан полицией через несколько километров после прохождения контрольно-пропускного пункта.

Было возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение антиэпидемических и карантинных режимов) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел призывают граждан придерживаться особого карантинного режима в борьбе с пандемией коронавируса с целью защиты здоровья населения, предотвращения распространения вируса в стране и его возможных осложнений.