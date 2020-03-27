Куда обращаться за медицинской помощью в период карантина, не выходя из дома?

Количество заражений коронавирусом Covid-19 в мире превысило 500 тысяч человек, из них около 24,000, к сожалению, закончились смертью пациентов. Во многих странах мира сотни ученых работают над разработкой вакцины и лекарства от коронавируса. Но чем закончится эта гонка на время, предвидеть пока невозможно.

Заразиться коронавирусом может каждый из нас. Но как при любой инфекционной болезни, у людей со слабым здоровьем больше риск летального исхода. Это либо грудные дети, либо пожилые люди, а также страдающие диабетом, заболеваниями сердца - в целом те, у кого уже есть какое-то серьезное заболевание и иммунодефицит. И хотя на сегодняшний день у нас нет полных данных, известно, что от коронавируса умирает больше пожилых людей.

С 24 марта на территории Азербайджана был объявлен режим карантина, многие учреждения частично приостановили свою работу, население активно придерживается начавшейся в социальных сетях акции под девизом #evdəqal. Но что делать в таких ситуациях, когда вам срочно нужна консультация или совет врача, сделать УЗИ или ЭХО-КГ сердца, а обращаться в клинику вы не рискуете? Или вам нужно сдать анализы, но опять же выходить из дома во время карантина не советуется? Ну, и, наверное, самый интересуемый среди родителей вопрос, как сделать плановые прививки ребенку, если врач не советует вам находиться в многолюдных местах?

C началом специального режима, наша кампания Referans Medical Group внедрила новую услугу "Вызов врача на дом" во всех наших клиниках, чтобы обеспечить всем пациентам безопасную медицинскую помощь на дому. С помощью этой услуги пациенты смогут получить доступ к необходимой им медицинской помощи, не выходя из дома. Это и консультации узкопрофильных врачей на дому, и проведение всех возможных анализов, а точнее взятие биоматериала на дому, это УЗИ обследования, ЭХО-КГ и ЭКГ сердца и самое главное - вакцинация детей на дому.

В особых ситуациях по желанию пациента возможно проведение онлайн-консультаций. Leyla Medical Center и Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi предоставляют пациентам возможность провести видеозвонок с любым врачом на вашем смартфоне или компьютере, без необходимости обращаться в больницу и тем самым получить квалифицированную медицинскую помощь, не выходя из дома. Особенно эта услуга окажется полезной для наших пациентов, которые в связи с последними ситуациями не могут приехать в Баку на обследования врачей.

Услуга "Вызов врача на дом" не распространяется на жалобы о чрезвычайных ситуациях, требующих медицинского вмешательства в течение первых 24 часов после возникновения события в случае внезапных заболеваний, несчастных случаев, травм, травм головного и спинного мозга, потери сознания, тяжелых ожогов, боли в груди, рвоты и тому подобного. Если у вас есть такие симптомы, мы рекомендуем вам немедленно обратиться в соответствующую службу неотложной медицинской помощи, которая также активно функционирует в Leyla Medical Center.

Первым делом при внедрении этой услуги и ее организации мы учли все удобства для наших пациентов.

Почему же приглашение врача на дом - это удобно и выгодно для пациента?

В вызове врача на дом мы отмечаем несколько принципиальных плюсов. Во-первых, отсутствие контакта с множеством потенциально контагиозных людей: нашим пациентам для получения консультации специалиста не обязательно приезжать в клинику (особенно в сезон повышенной заболеваемости) и находиться рядом с кашляющими, чихающими, температурящими пациентами. Во-вторых, это удобство и экономия времени. Возможность проведения лабораторных анализов на дому. По результатам осмотра на дому врач составляет план лечения и обследования в амбулаторных условиях, а если это необходимо - организует госпитализацию пациента.

Для того чтобы воспользоваться этой услугой, вам достаточно будет позвонить по номерам Call Center-a соответствующей клиники, например, для вызова бригады врачей из Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi это номер *0033 или же 070 653 00 33 номер Whatsapp поддержки, а в Leyla Medical Center *0101 или же 0554550111 номер Whatsapp поддержки.

И самый важный вопрос для пациентов - это, конечно же, цены за услуги. Учитывая нынешнюю ситуацию никаких повышений в ценах нет. То, есть вы платите за консультацию врача на дому, за анализы, УЗИ столько же, сколько стоил бы его прием в клинике.

Помните, что карантин - это мера защиты общества. Как показывает успешная практика Китая, общество должно сидеть дома в период вспышки вируса. Карантин может продлиться дольше и его период в первую очередь зависит от того, как вы и мы все будем соблюдать его условия. Это социальная ответственность каждого из нас, соблюдать его для здоровья наших близких. Не пытайтесь обмануть систему - в данном случае ставки высоки. Возможно, вы сами легко переживете болезнь, но заразите другого человека, организм которого может быть не готов к борьбе с этим вирусом.