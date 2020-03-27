https://news.day.az/society/1216708.html Ограничен въезд в районы и выезд из них - МВД Азербайджана
Ограничен въезд в районы и выезд из них - МВД Азербайджана
Ограничен въезд в районы и выезд из них, помимо Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.
Как сообщил АПА глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, этот шаг предпринят с целью обеспечения здоровья и безопасности граждан во время особого карантинного режима, передает Day.Az.
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