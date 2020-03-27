Дорожная полиция Баку обратилась к водителям

УГДП Главного управления полиции города Баку с учетом объявленного в стране карантинного режима, для принятия превентивных мер против распространения вируса рекомендует населению реже использовать личные автомобили.

Как сообщил АПА начальник отдела УГДП Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, с учетом этого всех участников дорожного движения призывают присоединиться к кампании "Останься дома", передает Day.Az.

"Тем самым вы позаботитесь о своем здоровье, а также о здоровье своих родных и близких.

В то же время, не использование личных автомобилей и присоединение к кампании "Останься дома" позволяет снизить нарушения правил дорожного движения. Тем самым, обеспечивается свободное и беспрепятственное движение транспортных средств специального назначения и оперативных транспортных средств. Мы просим водителей и особенно лиц, управляющих транспортными средствами, которые в настоящее время находятся в столице и зарегистрированы в регионах, чтобы они без особой необходимости не выезжали и не нарушали правила карантина.

Повторяем, что несоблюдение требований карантина влечет административную ответственность. Надеемся, что все участники движения и особенно водители с пониманием отнесутся к этим требованиям и будут выполнять их", - добавил он.