В Баку ограничено движение экспресс-автобусов в направлении аэропорта

Учитывая, что с целью пресечения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 в Азербайджане, отменено большинство внутренних и международных авиарейсов, внесены изменения и в график движения экспресс-автобусов в направлении Аэропорт - станция метро "28 Мая" H1.

Об этом передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.