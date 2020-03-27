https://news.day.az/society/1216718.html В Баку ограничено движение экспресс-автобусов в направлении аэропорта
В Баку ограничено движение экспресс-автобусов в направлении аэропорта
Учитывая, что с целью пресечения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 в Азербайджане, отменено большинство внутренних и международных авиарейсов, внесены изменения и в график движения экспресс-автобусов в направлении Аэропорт - станция метро "28 Мая" H1.
Об этом передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
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