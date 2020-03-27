https://news.day.az/society/1216738.html В Азербайджане ожидается нестабильная погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ожидается нестабильная погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредил об изменении погодных условий в стране.
Ожидается, что после нескольких дней мягкой и теплой погоды погодные условия изменятся, будут нестабильными, в южных регионах 29 марта и в большинстве регионов с 30 по 31 марта изредка будет идти дождь, сообщили Day.Az в департаменте.
В некоторых местах он может быть интенсивным, в горных районах есть вероятность выпадения снега и увеличение воды в реках.
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