На заново отремонтированных улицах в поселке Биби-эйбат проводится дезинфекция

В соответствии с требованиями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров по пресечению распространения коронавируса COVİD-19 в Азербайджане, ИВ Сабаильского района организовала в поселке Биби-эйбат работы по дезинфекции улиц и переулков на территории общей площадью 50 тысяч квадратных метров, где живут в целом 1843 человека.

Как сообщает в пятницу Day.Az, для нормальной организации данных работ бригады обеспечены соответствующим оборудованием. Общая санитарно-гигиеническая ситуация в районе находится под полным контролем.

Отметим, что для недопущения случаев инфицирования и пресечения возможной опасности, вызванной инфекцией, от граждан требуется соблюдать требования самоизоляции, выходить из дома только в случае крайней необходимости, минимизировать контакты с окружающими, не посещать места массового скопления людей.