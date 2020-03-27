В Азербайджане выявлено 43 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрированы еще 43 факта заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, в настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем содержатся 147 лиц с активной формой коронавируса, состояние шестерых из них оценивается как тяжелое, а состояние 11 человек как средней тяжести, а состояние здоровье остальных - стабильное. В связи с лечением пациентов принимаются необходимые меры.

С целью выявления случаев заражения в стране принимаются соответствующие меры по обследованию 3485 человек, помещенных в различные карантинные зоны.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине мы еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.