Ограничен въезд и выезд из Газаха

В связи с особым режимом карантина ограничен въезд и выезд из Газахского района.

Как сообщили в субботу Trend в региональной группе пресс-службы МВД в Гяндже, сотрудники Газахского РОП принимают ряд мер в связи с особым режимом карантина, объявленным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана. В соответствии с требованиями особого режима, с утра 27 марта ограничен въезд и выезд из данного района, передает Day.Az.

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