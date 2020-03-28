https://news.day.az/society/1216952.html Ограничен въезд и выезд из Газаха - ВИДЕО
Ограничен въезд и выезд из Газаха - ВИДЕО
В связи с особым режимом карантина ограничен въезд и выезд из Газахского района.
Как сообщили в субботу Trend в региональной группе пресс-службы МВД в Гяндже, сотрудники Газахского РОП принимают ряд мер в связи с особым режимом карантина, объявленным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана. В соответствии с требованиями особого режима, с утра 27 марта ограничен въезд и выезд из данного района, передает Day.Az.
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