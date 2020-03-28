Завтра в Баку ожидается до 17 градусов тепла

29 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром и вечером местами туман, северный ветер днем сменится на южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 5-9, днем - 13-17, в Баку ночью - 6-8, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 762 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана 29 марта временами ожидаются дожди, в горных районах - снег. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 4-9, днем - 13-18, в горах ночью - от -2 до +3, днем - 3-7 градусов тепла.