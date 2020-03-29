В Баку ожидается дождь

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако вечером местами возможен дождь, утром временами туман, умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 5-9, днем - 13-18, в Баку ночью - 6-8, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, в горных районах - снег, местами сильный. Ночью и утром в отдельных местах туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 3-8, днем - 16-21, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем - 5-7 градусов тепла.