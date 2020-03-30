В Азербайджане продлен призыв на воинскую службу

В Азербайджане призыв на воинскую службу продлен до 31 мая, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это отражено в поправке к закону "О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную воинскую службу с 1 по 30 апреля 2020 года".

Поправка была обсуждена на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса и принята после голосования.