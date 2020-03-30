https://news.day.az/society/1217684.html В Азербайджане продлен призыв на воинскую службу
В Азербайджане продлен призыв на воинскую службу
В Азербайджане призыв на воинскую службу продлен до 31 мая, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Это отражено в поправке к закону "О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную воинскую службу с 1 по 30 апреля 2020 года".
Поправка была обсуждена на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса и принята после голосования.
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