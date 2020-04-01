Эльчин Мирзабейли: Оставаться дома - это единственный безопасный способ защитить себя и окружающих от смертельной опасности

Оставаться дома - это единственный безопасный способ защитить себя и окружающих от коронавируса.

Об этом в интервью Day.Az сказал политолог Эльчин Мирзабейли.

"Альтернативы этому нет. Именно в результате карантинных мер Китай свел к минимуму риск заражения, после чего данные меры в Ухане (административный центр китайской провинции Хубэй - ред.), который считался источником вируса, были прекращены", - считает политолог.

Как отметил наш собеседник, в таких европейских странах как Италия и Испания, а также в соседнем Иране, очевидны последствия безразличия к угрозе коронавируса.

"Нежелание населения оставаться дома и соблюдать правила карантина привело к гибели сотен и тысяч людей, в то же время, десятки тысяч людей были заражены этим смертельно опасным вирусом", - подчеркнул Мирзабейли.

Что касается ситуации в Азербайджана, то, как сказал политолог, к счастью, правительство Азербайджана с первого дня восприняло угрозу коронавируса как серьезную проблему и приняло превентивные меры.

"В противном случае мы столкнулись бы с очень серьезными проблемами и массовыми летальными исходами, как это сегодня происходит в Италии. Однако, к сожалению, некоторые из наших граждан до сих пор не знают о происходящем или проявляют безответственность. Вследствие этой халатности страдают невинные люди и государство вынуждено тратить свои ресурсы на устранение последствий. Подвергая свою жизнь опасности, нашим медицинским работникам приходится спасать жизни как этих безответственных людей, так и тех граждан, которых они заразили", - заявил наш собеседник.

Далее Мирзабейли напомнил о лозунге Президента Ильхама Алиева "Мы сильны вместе!" и сказал, что смысл, отраженный в этом лозунге, является единственной формулой, позволяющей нашему народу преодолеть все препятствия и трудности.

"Данный лозунг является идеологической основой пути, который ведет нас к нашим стратегическим целям. Он демонстрирует единство народа и государства, а также общественности и власти вокруг общей цели и стратегии", - полагает политолог.

Наш собеседник считает национальную солидарность и единство главным условием для Азербайджана для преодолениякоронавируса: "Потому что коронавирус является настолько опасной пандемией, что ее нельзя предотвратить только мерами, принимаемыми государством. Единственный способ преодолеть это сложное испытание - добиться полной реализации принятых решений и применяемых правил. В борьбе с коронавирусом гражданин должен интегрироваться с государством, каждый человек должен думать и действовать в соответствии с сущностью принимаемых им решений и чувствовать ответственность юридического и гуманитарного бремени государства на своих плечах".

Помимо прочего, добавил Мирзабейли, угроза коронавируса требует от гражданина мыслить и действовать как государство, нести ответственность не только за себя, но и за других.

"Будьте терпеливее и содействуйте борьбе с коронавирусом, оставаясь дома. Пожалуйста, оставайтесь дома, соблюдайте правила гигиены и санитарии, не способствуйте заражению ваших родственников и знакомых вам людей", - заключил Эльчин Мирзабейли.

Абдул Керимханов