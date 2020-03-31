В Баку будет дождливо

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

К ночи местами возможны дожди, утром туман, умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-11, днем - 14-19, в Баку ночью - 9-11, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана первого апреля преимущественно без осадков, однако, начиная с полудня временами ожидаются дожди, местами сильные, в горных районах возможен снег. Ночью и утром туман, ветер восточный.

Ночью 7-11, днем 16-21, в горах ночью 0-4, днем 4-8 градусов тепла.