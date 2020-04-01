Рахиб Азери: Сейчас всем надо сидеть дома, смотреть интересные передачи и читать хорошие книги

Для защиты от коронавирусной инфекции необходимо соблюдать специальные правила особого режима карантина.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend телеведущий Рахиб Азери.

По его словам, сегодня ситуация требует, чтобы каждый гражданин страны двигался по заданному государством направлению, выполняя свой гражданский долг.

"Мы должны использовать единственное средство, которое у нас пока есть, чтобы предотвратить распространение этого опасного вируса, - самоизоляцию. Каждый из нас как гражданин несет ответственность перед членами своей семьи, детьми, соседями, людьми на улице и родственниками. Эта ответственность заставляет нас использовать рекомендуемые гигиенические средства, сидеть дома и максимально предотвратить распространение вируса. Как сказал Президент Ильхам Алиев, "Мы сильны вместе!" и совместными усилиями будем преодолевать это заболевание, следуя всем рекомендациям и здравому мышлению", - сказал Азери.

Он выразил уверенность в этом и порекомендовал населению страны сидеть дома, смотреть интересные передачи и читать хорошие книги, таким образом, защищая себя, членов семьи и общество.

Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в частных домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В связи с вышеизложенным, деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей, прекращается с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.

Покидать дома и квартиры допускается только при необходимости оказания неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственно опасной ситуации для жизни и здоровья, с целью посещения разрешенных к деятельности объектов розничной торговли и обслуживания населения, выполнения служебных обязанностей в случаях выброса бытовых отходов, а также в организациях, функционирующих в период особого режима.

В целях минимизации общения людей друг с другом и, тем самым, снижения скорости заражения инфекцией, деятельность по ряду сфер экономики и услуг в течение объявленного периода запрещена.