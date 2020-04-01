UNEC перешел на онлайн-систему управления

Успешно реализовавший модель дистанционного обучения Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) полностью перешел к онлайн-системе управления. Об этом сообщает Trend со ссылкой на UNEC, передает Day.Az.

Другими словами, модуль управления моделью электронного университета, созданный в UNEC за последние пять лет, применяется удаленно.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов на заседании, состоявшемся в онлайн-режиме с участием проректоров, деканов и руководителей структурных подразделений университета, отметив 31 марта как день геноцида азербайджанцев, рассказал о массовых убийствах, совершенных армянами против азербайджанцев в марте 1918 года. Ректор обратил внимание, что лишь в результате серьезной инициативы и решения Общенационального лидера Гейдара Алиева была дана политико-правовая оценка армянским зверствам.

Ректор Адалат Мурадов выразил благодарность представителям UNEC за участие в помощи созданному по указу Президента Ильхама Алиева Фонду поддержки борьбы с коронавирусом и проявленную социальную солидарность.

Было отмечено, что в связи сложившейся ситуацией вся деятельность UNEC организована в системе онлайн. Назвав применение модели электронного университета успехом UNEC, ректор отметил, что эта модель включает в себя онлайн деятельность ректората и деканатов, ведение преподавателями всех интерактивных занятий с места их нахождения, включая летний семестр, организацию онлайн экзаменов, электронную организацию и управление делопроизводством и документооборотом на расстоянии, электронную библиотеку, единую коммуникационную систему, объединяющую сотрудников, преподавателей и студентов университета на одной платформе, онлайн деятельность всех комиссий, действующих в UNEC, онлайн систему, определяющую рейтинг преподавателей, сайты unec.edu.az и UNEC NEWS, доводящие информацию до широкой общественности, а также онлайн службу сервиса для оперативного решения проблем, которые могут возникнуть в связи с деятельностью электронного университета.