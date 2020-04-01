Дорожная полиция не пустила в Баку более 200 автомобилей

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУДП)Азербайджана распространило информацию о работе, проделанной сотрудниками полиции в период с 08:00 31.03.2020 до 08:00 01.04.2020 на контрольно-пропускных пунктах на административных территориях Баку, Сумгайыта и Абшеронского района в связи с введенным на территории страны карантинным режимом.

Как сообщили АПА в Управлении, с пропускного пункта, расположенного на 45.2 км дороги Баку-Губа, было обеспечено возвращение 238 транспортных средств, 34 - в направлении районов и 204 - в направлении столицы, передает Day.Az.

За сутки было ограничено движение 382 транспортных средств. На территории расположения постов за нарушение карантинного режима три человека привлечены к ответственности.