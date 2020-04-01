Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупредило о вреде сахара для иммунной системы

Агентство пищевой безопасности Азербайджана подготовило просветительскую информацию о негативном влиянии потребления сахара на иммунную систему, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

По его данным, в период сезонного перехода зима-лето иммунная система ослабевает и нашему организму трудно противостоять инфекциям.

Во избежание этого нужно правильно и сбалансировано питаться. Чрезмерное потребление сахара является одним из факторов, ослабляющих нашу иммунную систему. Сладкие напитки, торты, кексы, и другие мучные изделия с содержанием сахара способны негативно воздействовать на энергию организма. У людей, которые часто питаются этими продуктами, количество витамина С в организме снижается в результате чего лейкоциты способны нейтрализовать лишь до 50 процентов бактерий и вирусов у человека.

Специалисты агентства рекомендуют гражданам среднего возраста ежедневно потреблять продукты, содержащие до 30 грамм сахара: "Его прием сверх нормы опасен для здоровья. Это может привести к появлению многих заболеваний, в том числе и к ожирению и появлению сахарного диабета. Частый голод, бессознательная стойкая усталость, появление кариеса на зубах, сухость во рту, образование белого налета во рту и на языке, сухость кожи - все эти осложнения возникают в результате избыточного потребления сахара. Помимо этого потребление сладких продуктов значительно увеличивает ежедневную норму потребляемых калорий, что может привести также к ожирению, которое считается одним из факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, высокого давления и различных воспалений".

Эксперты агентства советуют для ограничения потребления сахара внимательно изучать состав продуктов: "В нем должны учитываться количество таких элементов как: фруктоза, лактоза, сахароза, мальтоза, глюкоза и декстроза. Вместо сахара, шоколада, сиропа и сладостей следует отдавать предпочтение фруктам, то есть прибегать к естественному источнику сахара".

По информации агентства, необходимая энергия для здоровья человека вырабатывается с помощью ежедневно поступающих продуктов питания в организм. Здоровая и качественная пища может стать естественным источником энергии для нашего организма. Для усиления иммунной системы следует отдавать предпочтение фруктам и овощам, которые повышают выносливость организма против инфекционных возбудителей.