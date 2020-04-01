Известная азербайджанская художница: Будем благоразумными и ответственными! Коронавирус уносит жизни многих тысяч людей

В Азербайджане предприняты всевозможные меры для предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом Trend сказала известная азербайджанская художница, обладательница престижной награды TOILE D'OR ("Золотое полотно") Нигяр Нариманбекова, проживающая и работающая в Париже, передает Day.Az.

"Я приехала в Баку из Парижа в середине марта. Хочу выразить признательность руководству нашей республики, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, Оперативному штабу при Кабинете министров за те меры, которые предпринимаются ко всем прибывшим из разных стран мира. Нас очень тепло встретили в аэропорту, препроводили в специальные комфортабельные автобусы и направили в центральную больницу в Масаллы на карантин. Хочу от всей души поблагодарить весь медицинский персонал, главного врача больницы, дежурных врачей. Они создали для нас, прибывших из Парижа, очень теплую атмосферу. Комфортабельные палаты, трехзразовое и очень вкусное питание, полное обследование. Нам делали тесты на коронавирус, и я счастлива, что вся наша группа оказалась совершенно здоровой. Тесты у всех показали отрицательный результат. Так получилось, что наш любимый праздник Новруз мы отметили в больнице на карантине. Спасибо всему медицинскому персоналу - нам преподнесли национальные сладости, создали настоящую праздничную атмосферу", - рассказала художница.

Пройдя карантин, Нигяр Нариманбекова на данный момент находится в родном Баку, соблюдая режим самоизоляции.

"Хочу обратиться ко всем соотечественникам: Давайте следовать рекомендациям - останемся дома, побережем свою и жизни окружающих нас людей. Следуйте правилам гигиены, мойте руки, носите медицинскую маску, не дайте ни малейшего шанса этой страшной болезни! Давайте будем благоразумными и ответственными! А когда эпидемия во всем мире закончится, мы почувствуем себя героями и победителями", - отметила она.

По словам художницы, сегодня весь мир столкнулся со страшной угрозой - болезнью, которую называют "чумой" ХХI века, коронавирусная инфекция (COVID-19) уносит жизни многих тысяч людей во многих странах на планете.

"В стране ведется целенаправленная борьба с распространением коронавирусной инфекции. При Кабинете министров создан Оперативный штаб, который принимает самые эффективные меры и решения, оберегая каждого жителя нашей страны. Мы все наблюдаем за тем, что произошло в Италии, Испании, как там много инфицированных и летальных исходов. Сегодня все страны, одна за другой, объявляют режим карантина и социальной изоляции. В Азербайджане, заранее предотвращая появление возможных жертв, были объявлен особый карантинный режим. Все граждане должны проявить сознательность, ответственность и строго следовать этому решению. Ни в коем случае нельзя дать инфекции распространиться. Тот призыв, который провозглашен в нашей стране "Оставайся дома!", - очень своевременный и жизненно необходимый. Давайте, не дадим шанса вирусу, останемся дома, самоизолируемся", - подчеркнула она.

Как отметила Нигяр Нариманбекова, находясь на самоизоляции, каждый может найти массу интересных занятий, воплотить в жизнь свои идеи.

"Например, я пишу картины, как масляными красками, так и акварелью. Когда угроза болезни отступит непременно проведу персональную выставку в родном Баку. Читайте книги, пишите стихи, вышивайте, ведите дневники, найдите себе дело по душе, но только сидите дома, не выходите без острой надобности на улицу, берегите жизни своих близких и всего народа. Если все будут следовать правилам и рекомендациям, мы непременно победим эту пандемию", - сказала художница.

Отметим, что в рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения).

В связи с этим деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.