В Азербайджане могут начать штрафовать СМИ за нарушение норм государственного языка

В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана рассматриваются новые правила, связанные со средствами массовой информации (СМИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О средствах массовой информации".

Согласно предлагаемым изменениям, в средствах массовой информации должны соблюдаться нормы государственного языка. Согласно предлагаемому изменению в Кодекс об административных проступках, за нарушение норм государственного языка в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и других, включая рекламные носители, будут применяться штрафы. Физические лица за такие нарушения будут оштрафованы на сумму от 100 до 200 манатов, должностные лица от 300 до 400 манатов, юридические лица от 500 до 1000 манатов.

Изменения были рекомендованы к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.