Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос отсрочки занятий до 15 сентября

Министерство образования прокомментировало информацию об отсрочке занятий до 15 сентября.

Как сообщил Trend руководитель пресс-службы министерства Джасарат Валехов, сегодня в социальных сетях со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров распространилась новость о якобы отсрочке занятий до 15 сентября, передает Day.Az.

"Данная информация не соответствует действительности. Распространение таких ложных новостей подразумевает состав уголовного преступления. Распространяя подобные материалы, ссылайтесь на новости из официальных источников", - сказал он.