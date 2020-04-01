https://news.day.az/society/1218692.html Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос отсрочки занятий до 15 сентября
Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос отсрочки занятий до 15 сентября
Министерство образования прокомментировало информацию об отсрочке занятий до 15 сентября.
Как сообщил Trend руководитель пресс-службы министерства Джасарат Валехов, сегодня в социальных сетях со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров распространилась новость о якобы отсрочке занятий до 15 сентября, передает Day.Az.
"Данная информация не соответствует действительности. Распространение таких ложных новостей подразумевает состав уголовного преступления. Распространяя подобные материалы, ссылайтесь на новости из официальных источников", - сказал он.
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