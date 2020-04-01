https://news.day.az/society/1218707.html Новое назначение в минэкологии Азербайджана
Новое назначение в минэкологии Азербайджана
Отныне директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева будет возглавлять Национальную гидрометеорологическую службу минэкологии, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство.
До этого назначения она занимала пост директора Национального департамента гидрометеорологии.
Напомним, что Умайра Тагиева работает в сфере гидрометеорологии с 1990 года.
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