Новое назначение в минэкологии Азербайджана

Отныне директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева будет возглавлять Национальную гидрометеорологическую службу минэкологии, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство.

До этого назначения она занимала пост директора Национального департамента гидрометеорологии.

Напомним, что Умайра Тагиева работает в сфере гидрометеорологии с 1990 года.