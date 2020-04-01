В Азербайджане выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлен 61 новый факт заражения коронавирусной инфекцией, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Инфицированные лица помещены в больницы особого режима.

Отметим, что в стране зафиксировано 359 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 26 выздоровели, пятеро скончались.

В настоящее время в больницах продолжается лечение 328 человек.

Состояние 7 из них тяжелое, у 17 же расценивается как средней тяжести, самочувствие остальных стабильное.

Осуществляется обследование 4 518 человек, помещенных в различные зоны карантина.

За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения были проведены около 35 тысяч тестов.