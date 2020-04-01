https://news.day.az/society/1218718.html В Азербайджане предлагают запретить прерывать передачи для детей рекламой энергетиков
В Азербайджане предлагают запретить прерывать передачи для детей рекламой энергетиков
В Азербайджане предлагают запретить прерывать передачи для детей рекламой энергетических напитков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О рекламе".
Согласно этим поправкам, под запрет попадает обращение к несовершеннолетним в связи с употреблением энергетических напитков, прерывание программ (передач) для детей рекламой энергетических напитков.
Предлагаемые изменения в закон рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.
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