Какой будет погода в апреле в Азербайджане?

Обнародован прогноз погоды на апрель в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в апреле ожидается среднемесячная температура воздуха в пределах климатической нормы. Количество месячных осадков также будет близко к среднему показателю, в некоторых районах - чуть выше нормы.

В частности, в Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха 11-13 градусов тепла, ночью 7-12, днем 12-17, в некоторые дни 21-26 градусов тепла. Ожидаются месячные осадки между 23-33 миллиметрами.

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