Холдинг Gazelli Group обеспечил детские дома и интернаты антисептическим средствами

Gazelli Group продолжает деятельность, направленную на защиту здоровья населения. В поддержку мер по предотвращению распространения и ограничению негативного влияния коронавируса, компания доставила месячный запас антисептических средств, жидкого мыла и шампуней во все интернаты и детские дома, находящиеся на попечении министерства образования, сообщает Day.Az со ссылкой на холдинг.

"Будучи крупным холдингом, производящим продукцию массового потребления, мы четко осознаем свою социальную ответственность перед гражданами и государством, и именно поэтому нашим очередным шагом стало обеспечение антисептическими средствами, жидким мылом и шампунями детских домов и интернатов при министерстве образования. Только объединив всеобщие силы, мы сможем справиться и предотвратить дальнейшее распространение вируса. И сейчас важно поддерживать все меры, предпринимаемые правительством для защиты здоровья населения. От лица компании мы призываем всех жителей оставаться дома, выходить на улицу лишь в исключительных случаях, надев маски и перчатки, тщательно мыть руки и пользоваться антисептическими средствами. Будьте бдительны, будьте здоровы!", - заявил представитель Gazelli Group, который также отметил, что компания намерена продолжать свою деятельность по борьбе с распространением коронавируса.