Болезни  сердца и риск смерти от  COVID-19

Человечество столкнулось с пандемией COVID-19 более трех месяцев назад. Насколько с тех пор продвинулась наука в его изучении, что делают ученые для разработки методов лечения, стоит ли бояться осложнений вируса людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями? На все эти вопросы ответил ведущий кардиолог медицинской сети Referans, один из первых врачей из Азербайджана, получивший образование и прошедший практику в Кливлендсом Клиническом Университете в Америке, доктор Самир А. Аскеров.

- Что нового известно ученым о коронавирусе? Например, можно ли установить точные симптомы, которые отличают его от обычного гриппа или ОРЗ?

- На сегодняшний день наши знания о коронавирусе и его клинические проявления у пациентов показывают, что по простым симптомам невозможно определить разницу между гриппом, острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и коронавирусом. Единственное, что может насторожить врача, - это факт пребывания пациента в зонах риска или его общение с заразившимися коронавирусной инфекцией. То есть по клиническим проявлениям его невозможно установить, необходимы лабораторные исследования, как, впрочем, и в случаях с другими респираторными вирусами.

- Мы регулярно слышим про ужасающую статистику смертности от болезней, связанных с сердцем. Как понять, что я в группе риска?

- Вообще практически каждый человек находится в группе риска, особенно если у него родственники умирали от сердечно-сосудистых заболеваний до 65 лет. Еще один фактор - курение, которое, по средним подсчетам, отнимает до 10 лет жизни. Третий фактор - высокое давление, причем если вы не знаете своего нормального давления, то с вероятностью от 30 до 46 % оно у вас повышенное. Кстати, у мужчин оно в среднем выше, чем у женщин. Помимо этого, риски есть у людей с избыточным весом и повышенным уровнем холестерина и сахара в крови.

- Коронавирус и заболевания сердца. Насколько высок риск смертности среди сердечников?

- Ученые из Китая провели исследование и пришли к выводу, что болезни сердца значительно повышают риск смертности от нового коронавируса.

Что так же не менее важно, люди с сердечными заболеваниями раньше начинали испытывать симптомы COVID-19, а также чаще сталкивались с разнообразными осложнениями из-за заболевания.

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) повышает риск неблагоприятных исходов COVID-19. Наибольшая же смертность отмечается как раз у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС) и другими проявлениями клинического атеросклероза. Важную роль играет и возраст. Пожилые люди, у которых как раз чаще всего и присутствуют болезни сердца и сосудов, - в группе особого риска. Например, у пациентов 70-79 лет, страдающих от сердечно-сосудистых патологий, смертность от COVID-19 составляет 8%, у пациентов старше 80 лет - 14,8%.

Тем не менее, важно понимать, что около 90% пациентов с заболеваниями сердца, заболевших коронавирусной инфекцией, благополучно выздоровели. Своевременное предоставление пациентам достоверной информации - крайне важная медицинская мера с точки зрения предотвращения паники и страха, которые сами по себе могут существенно ухудшить состояние пациентов.

- Есть ли какие-то специальный меры профилактики для сердечников?

- Для того, чтобы не оказаться в числе заболевших, "сердечникам" нужно придерживаться несложных профилактических мер.

Прежде всего, необходимо существенно ограничить свои контакты, больше находиться дома, избегать любых людных мест, поездок на разных видах транспорта. При вынужденном посещении общественных мест соблюдать безопасную дистанцию (более 1,0-1,5 метра) в отношении других людей, носить медицинскую маску, отказаться от рукопожатий, не трогать руками лицо, глаза, нос и рот, как можно чаще мыть руки с мылом и использовать спиртосодержащие дезинфицирующие жидкости. После мытья сушить руки с помощью бумажных салфеток или бумажных полотенец. Не следует использовать ультрафиолетовые лампы и приборы для обеззараживания рук.

При появлении симптомов коронавирусной инфекции важно не затягивать с обращением за медицинской помощью. Это поможет снизить вероятность неблагоприятных исходов.

- Как протекает болезнь у людей с заболеваниями сердца?

- У большинства людей заболевание протекает в легкой форме, у некоторых вообще нет симптомов. Однако у других заболевших инфекция может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, недостаток кислорода или даже смерть. Это чаще встречается у пожилых людей и у тех, кто имеет другие проблемы со здоровьем, в том числе болезни сердца, легких, сахарный диабет и ослабленную иммунную систему.

Также, по мнению специалистов, лица с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью имеют повышенный риск дестабилизации этих состояний на фоне острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), а другие сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, болезни почек) еще больше увеличивают риск.

Острые вирусные инфекции могут способствовать развитию аритмий, декомпенсации сердечной недостаточности или даже возникновению инфаркта у таких больных.

- Доктор, а как на счет специальных советов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период активного распространения коронавируса?

- Для начала, постарайтесь собрать хотя бы месячный запас принимаемых вами препаратов. Убедитесь, что у вас также есть безрецептурные лекарства и другие медицинские принадлежности, такие как средства от температуры, средства от кашля, термометр, медицинские маски.

Также очень важно продолжать прием назначенных вам лекарств, даже если вы заболели коронавирусной или другой инфекцией, вызывающей простуду или грипп.

Американская ассоциация кардиологов также рекомендует принимать дополнительные меры предосторожности по мере роста вспышки коронавируса, включая вакцинацию от гриппа и пневомокковой пневмонии. Но в любом случае вакцинация это личное дело каждого пациента. Стоить напомнить про здоровый образ жизни: употребление большого количества фруктов и овощей, регулярные физические упражнения и 7-8-часовой сон помогут вашей иммунной системе справиться с любой инфекцией.

И напоследок, хотелось обратиться ко всем читающим не забывайте самая лучшая профилактика коронавируса на данный момент - это соблюдение правил карантина. Очень просим каждого ради своего здоровья и здоровья ваших близких, особенно пожилых родственников соблюдайте все эти условия, чтобы масштаб болезни в нашей стране был не таким ужасающим как в Америке, Италии и т.д.