В Агдаше за нарушение режима карантина задержаны двое, оштрафованы 11 владельцев объектов

В Агдаше за нарушение режима карантина и неподчинение полиции арестованы 2 жителя района, оштрафованы 11 владельцев объектов, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, были задержаны два жителя Агдашского района - Фирдовси Досмамедов и Тогрул Гасанов, пытавшиеся пройти через полицейский пост, вопреки законному требованию сотрудников полиции не делать этого. В их отношении был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках, направленный затем для рассмотрения в Агдашский районный суд.

Также были выявлены 8 кафе, 1 зал компьютерных игр и два магазина одежды, которые работали в нарушение особого режима карантина. В отношении их владельцев были составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках.

Сотрудники Агдашского РОП также задержали жителя Агдаша Нурлана Рагимли, распространяющего в соцсетях лживую, недостоверную информацию без ссылки на официальную информацию государственных структур в связи с пандемией коронавируса. В его отношении был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках, он был оштрафован.