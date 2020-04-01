МЧС Азербайджана рекомендует строго соблюдать правила личной гигиены

В целях предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) в Азербайджане по инициативе Президента Ильхама Алиева осуществляются комплексные мероприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках этих мер министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) вновь рекомендует соблюдать в обязательном порядке правила личной гигиены для защиты себя и своих близких от коронавирусной инфекции.