Минздрав Азербайджана прокомментировал ситуацию с защитными перчатками

В последнее время вопрос правильного использования перчаток в связи с создавшейся ситуацией на сходит с повестки дня, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Центра аналитической экспертизы Минздрава.

Отмечено, что неправильное использование перчаток некоторыми гражданами и картина на улицах с выброшенными перчатками вызывает обеспокоенность: "Поэтому граждане будут информироваться об использовании медицинских перчаток, и информация об этом будет регулярно размещаться на сайте Центра".

В сообщении Центра также подчеркивается, что снабжение фармацевтических учреждений медицинскими средствами, о которых идет речь в размещаемой на сайте информации, не относится к полномочиям Центра.