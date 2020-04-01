https://news.day.az/society/1218842.html Находящиеся в России граждане Азербайджана смогут въехать в страну - Названо время
Находящиеся в России граждане Азербайджана смогут въехать в страну - Названо время
Стало известно время въезда в страну находящихся в России граждан Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации, опубликованной на странице Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана в "Twitter".
"В связи с широким распространением COVID-19 в регионе, переход граждан Азербайджана, приезжающих в страну из России, временно с 31 марта через пограничный контрольно-пропускной пункт "Самур-Яраг Газмалар" будет осуществляться в установленное время по субботам", - говорится в сообщении.
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