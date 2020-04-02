В Баку будет пасмурно

Обнародованы погодные условия на территории страны на третье апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Третьего апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах возможны дожди. Утром ожидается туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 6-9 градусов тепла, днем - 12-15 градусов тепла, в Баку ночью - 7-9 градусов тепла, днем - 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 760 ртутного столба до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит днем 50-55, вечером - 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах - снег. В некоторых местах ожидается туман. Ветер западный ночью и утром местами усилится, днем сменится восточным. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью - 2-3 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.