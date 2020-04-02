Установлены лица, занимавшиеся разведывательно-подрывной деятельностью против Азербайджана

В результате мер, проведенных в 2019 году в направлении пресечения нелегальной миграции, были выявлены и обезврежены шесть групп, занимавшихся незаконной миграцией, а также 58 нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эта информация отражена в отчете Кабинета министров Азербайджана по итогам 2019 года.

В рамках мер, осуществленных в 2019 году в направлении выявления фактов разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана, была обнаружена информация о сотрудничестве 15 человек (12 граждан Азербайджана, по одному - граждане России, Ирана и Грузии) со спецслужбами противостоящих стран, а также один человек - гражданин Азербайджана - привлеченный к сотрудничеству.

Информация о шестерых из них была предоставлена соответствующим государственным органам.