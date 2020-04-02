Ибрагим Мамедов: Оплату за SMS возьмет на себя государство

Средства, которые будут выплачены операторам за SMS, будут оплачены государством.

Об этом заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов, который был гостем программы "Target" на азербайджанском телевидении (AzTV).

В свою очередь председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев сообщил, что отправка SMS-сообщения на номер 8103 для получения разрешения на выезд из места жительства будет бесплатной.

По его словам, нет необходимости создавать путаницу, если ответы на SMS задерживаются. Граждане должны терпеливо ждать ответа на свои обращения.

Следует отметить, что в рамках специального карантинного режима, применяемого для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничения на передвижение.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных органов и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности хозяйствующих субъектов в сложившейся ситуации, Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение применить ограничения движения в стране с 00:00 5 апреля 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.