https://news.day.az/society/1219478.html В Баку продолжается дезинфекция павильонов автобусных остановок - ВИДЕО
В Баку продолжается дезинфекция павильонов автобусных остановок - ВИДЕО
В городской транспортной системе в Баку продолжаются противоэпидемические мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Согласно сообщению, в рамках этих мероприятий ежедневно дезинфицируются павильоны автобусных остановок.
"Платежные терминалы на остановках также очищаются специальными дезинфицирующими растворами", - говорится в сообщении Агентства.
Отметим, что дезинфекция автобусов проводится ежедневно.
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