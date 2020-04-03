В Баку продолжается дезинфекция павильонов автобусных остановок

В городской транспортной системе в Баку продолжаются противоэпидемические мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно сообщению, в рамках этих мероприятий ежедневно дезинфицируются павильоны автобусных остановок.

"Платежные терминалы на остановках также очищаются специальными дезинфицирующими растворами", - говорится в сообщении Агентства.

Отметим, что дезинфекция автобусов проводится ежедневно.