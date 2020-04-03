В Баку ожидается до 14 градусов тепла

Обнародованы погодные условия на территории страны на четвертое апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Четвертого апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня местами ожидаются дожди и туман. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9 градусов тепла, днем - 11-14 градусов, в Баку ночью 6-8 градусов тепла, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 766 миллиметров ртутного столба до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах - снег. Ночью туман, утром подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9 градусов тепла, днем - 12-16 градусов тепла, ночью в горах от 3 до 2 градусов тепла, днем - 3-8 градусов тепла.