Завтра в Баку ожидается до 17 градусов тепла

Обнародованы погодные условия на территории страны на пятое апреля, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Пятого апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью местами возможны дожди, а утром - туман. Северный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем - 13-17 градусов тепла, в Баку - ночью 6-8, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80 процентов, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но ночью в некоторых восточных районах ожидаются дожди. В отдельных местах будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем - 16-21 градуса тепла, в горах ночью - от 2 до 3 градусов мороза, днем - 8-13 градусов тепла.