В Азербайджане эти лица получат 215 AZN из-за коронавируса

В Азербайджане с целью предотвращения сокращения рабочих мест определен размер компенсаций, выделяемых на выплату определенной части заработной платы работникам, задействованным в сферах, пострадавших от пандемии.

Как сообщает Day.Az, информация об этом содержится в Плане мероприятий Кабинета министров по реализации исполнения распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Согласно указанному плану, 300 тысячам работникам по найму будет выделено по 215 манатов.