Сона Алиева: Граждане Азербайджана должны понимать, что пандемия коронавируса объявила миру войну

Азербайджанское государство предотвратило рост угрозы, приняв своевременные превентивные меры в борьбе с коронавирусом.

Об этом сказала Trend политолог Сона Алиева, передает Day.Az.

Алиева подчеркнула, что граждане Азербайджана должны понимать, что пандемия коронавируса объявила миру войну.

"Когда в Европе, особенно в Италии и Испании, случаи заражения и факты смерти возрастали с каждым днем, во многих странах этого континента царила относительная тишина. Сейчас же коронавирус распространен во многих странах Европы. По сравнению с Европой, случаев распространения вируса и смертей в США меньше. Даже развитые страны не могут справиться с этой пандемией. Страны со всего мира оказывают друг другу помощь. Этот безжалостный вирус является врагом, который в основном нацелен на пожилых людей. Жертвами опасной инфекции становятся даже люди среднего возраста и молодые люди со слабым иммунитетом. Каждый день десятки и сотни людей заражаются этим вирусом. Число погибших также неуклонно растет. В Азербайджане на сегодняшний день от коронавируса умерли пять человек, но не стоит забывать, что ситуация сейчас идет по худшему сценарию ",- сказала она.

Политолог отметила, что граждане Азербайджана должны соблюдать правила, установленные оперативным штабом при Кабинете министров.

"К сожалению, некоторые люди очень равнодушно относятся к своей жизни и жизни родных. Если распространение этого вируса не будет предотвращено, то наши врачи не смогут найти лекарство для инфицированных людей. В Азербайджане около 85 тысяч врачей и медсестер,если ситуация еще более ухудшится, они тоже окажутся в сложной ситуации. Каждый гражданин должен строго соблюдать карантинный режим, не выходить из дома. Человек может заразить всех людей, родных, которые находятся в контакте с ним",- сказала Алиева.