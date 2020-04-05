В Баку ожидается сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на шестое апреля.

Как сообщили Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, временами пасмурной, в основном без осадков, однако ближе к вечеру местами возможны дожди.

Утром туман. В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем 12-15, в Баку ночью 8-10, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и повысится от 764 до 770 миллиметров ртутного столбика. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана возможны кратковременные дожди, в горных районах - снег, местами интенсивный. Будет туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью 4-9, днём 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днём 3-8 градусов тепла.