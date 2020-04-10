В связи с обращениями для получения единовременной выплаты нет никаких проблем

В связи с обращениями для получения единовременной выплаты в размере 190 манатов нет никаких проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

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