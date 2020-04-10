https://news.day.az/society/1222334.html В связи с обращениями для получения единовременной выплаты нет никаких проблем - Минтруда
В связи с обращениями для получения единовременной выплаты нет никаких проблем - Минтруда
В связи с обращениями для получения единовременной выплаты в размере 190 манатов нет никаких проблем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.
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