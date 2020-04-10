Сайты с подробной и проверенной информацией о коронавирусе

Статистика распространения коронавируса стремительно растет. Уже никто не остается равнодушным к охватившей мир пандемии. Всех интересует эта болезнь, ее симптомы и распространение. Спрос рождает предложение, поэтому многие онлайн-платформы открыли специальные разделы, посвященные коронавирусу, были запущены сайты и даже созданы боты в Telegram, где появляются самые последние данные о числе зараженных.

Мы собрали несколько онлайн-ресурсов, где каждый может найти последнюю достоверную информацию о коронавирусе.

Koronavirusinfo.az

Официальный сайт в Азербайджане с информацией о коронавирусе. Здесь можно найти сообщения Оперативного штаба при Кабмине, число заразившихся коронавирусом и все последние данные о коронаврусе в нашей стране.

Coronavirus.az

Сайт с подробной картой, на которой отмечена статистика распространения вируса во всем мире. Удобный интерфейс позволяет сразу увидеть число зараженных коронавирусом и понять, идет ли в определенном регионе заражение на спад или же наоборот.

Сайт ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения на своем сайте делится полной информацией о пандемии коронавируса. Здесь есть ответы на главные вопросы о болезни, например, защите от вируса, его распространении, симптомах и т.д.

Специальный раздел Google

Все свои вопросы вы, конечно же, вбиваете в поисковик. И компания сделала так, чтобы вы сразу же нашли все ответы на интересующие вас вопросы, написав лишь в поисковую строку "коронавирус".

Специальный раздел в Facebook

Социальная сеть также не осталась в стороне и предупреждает каждого своего пользователя быть осторожными и также создала специальный раздел, где оповещает всех о последних данных и делится важной для каждого информацией о том, как предотвратить распространение коронавируса.

Н. Гасымова