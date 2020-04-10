https://news.day.az/society/1222346.html Глава TƏBİB провел видеоконференцию с руководителями спецбольниц по борьбе с пандемией - ФОТО
Глава TƏBİB провел видеоконференцию с руководителями спецбольниц по борьбе с пандемией - ФОТО
Сегодня председатель правления TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) Рамин Байрамлы и члены объединения провели видеоконференцию с руководителями специализированных больниц страны по борьбе с пандемией, сообщает Day.Az со ссылкой на TƏBİB.
Во время видеоконференции были выслушаны проблемы и предложения руководителей больниц, проведен обмен опытом по лечению тяжелобольных коронавирусом.
Затем руководство TƏBİB дало необходимые поручения и рекомендации.
Было принято решение о регулярном проведении таких встреч.
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