Глава TƏBİB провел видеоконференцию с руководителями спецбольниц по борьбе с пандемией

Сегодня председатель правления TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) Рамин Байрамлы и члены объединения провели видеоконференцию с руководителями специализированных больниц страны по борьбе с пандемией, сообщает Day.Az со ссылкой на TƏBİB.

Во время видеоконференции были выслушаны проблемы и предложения руководителей больниц, проведен обмен опытом по лечению тяжелобольных коронавирусом.

Затем руководство TƏBİB дало необходимые поручения и рекомендации.

Было принято решение о регулярном проведении таких встреч.