Внесены изменения в правила регистрации больных гемофилией и талассемией

Кабинет министров внес изменение в постановление "Об утверждении Порядка создания и ведения реестра лиц с наследственными заболеваниями крови при гемофилии и талассемии".

По данным Day.Az, согласно изменениям, реестр лиц с наследственными заболеваниями крови при гемофилии будет вестись в Республиканском центре гемофилии при Республиканской клинической больнице имени академика Миргасымова, а реестр лиц с наследственными заболеваниями талассемии - в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

В то же время, специализированная медицинская помощь при гемофилии и талассемии на территории Азербайджана предоставляется в Республиканской клинической больнице имени академика Миргасимова, Национальном центре гематологии и трансфузиологии, Республиканской детской клинической больнице, дневных стационарах по наследственным заболеваниям крови в Гянджинском и Шекинском межрайонных центрах переливания крови.