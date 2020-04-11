https://news.day.az/society/1222558.html В Азербайджане оштрафованы 13227 водителей за нарушение карантина
В Азербайджане оштрафованы 13227 водителей за нарушение карантина
В Азербайджане с 00:00 10.04.2020 года по 00:00 11.04.2020 за нарушение особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях 1 909 участников дорожного движения.
Об этом Day.Azсообщает в субботу со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.
В целом с первого апреля по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима в стране были привлечены к ответственности 13 227 участников дорожного движения.
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