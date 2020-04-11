https://news.day.az/society/1222561.html Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана проводят тренировочные полеты - ФОТО - ВИДЕО
Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана проводят тренировочные полеты - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки, вертолетные подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана проводят тренировочные полеты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт минобороны, в ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожают на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой.
Задачи, поставленные в ходе занятий, успешно выполняются вертолетными экипажами.
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