Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана проводят тренировочные полеты

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки, вертолетные подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана проводят тренировочные полеты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт минобороны, в ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожают на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой.

Задачи, поставленные в ходе занятий, успешно выполняются вертолетными экипажами.