В Азербайджане завершен процесс возврата билетов на поезда, купленных до 31 марта
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" полностью завершило возврат заблаговременно приобретенных билетов на поезда внутреннего следования.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО в ответ на запрос Trend.
Было отмечено, что на рейсы на период с 21 по 31 марта был продан 2 891 билет: "По решению Оперативного штаба при Кабмине, в рамках мер борьбы с коронавирусом с 21 марта движение поездов внутреннего и международного следования было приостановлено, за исключением поездов, следующих по Абшеронской кольцевой железной дороге. Из 2 891 билета 1688 были проданы за наличные, 1 071 - в режиме онлайн, 132 - посредством POS-терминалов. За все билеты деньги пассажирам были возвращены".
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