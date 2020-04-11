Сдай кровь – подари жизнь! - Акция по безвозмездной сдаче донорской крови в Leyla Medical Center (R)

По инициативе вице-спикера Милли Меджлиса, председателя парламентского комитета молодежи и спорта Адиля Алиева компания Referans Medical Group, включающая в себя Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi&Poliklinik, Leyla Medical Center и LOR Hospital, вместе с Национальным Центром гематологии и трансфузиологии проведет акцию по сдаче крови для детей, страдающих от наследственных болезней крови и талассемии.

Как сообщает руководитель департамента общественных связей Referans Medical Group Айтадж Керимли, акция пройдет 14 апреля в Leyla Medical Center.

Как продолжение мер, инициированных Президентом Ильхамом Алиевым, которые в настоящее время принимает наше государство и народ, просим каждого, кто чувствует себя здоровым, чье здоровье позволяет сдать кровь, принять участие в нашей акции и тем самым оказать помощь всем нуждающимся в крови пациентам.

Для обеспечения безопасных условий при сдаче крови донорами в клинике установлена термальная камера для проверки температуры тела. Доноры будут обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и смогут сдать кровь в условиях минимального контактирования.

К сожалению, из-за паники, связанной с коронавирусом, доноры перестали сдавать кровь. И это катастрофа, которая может привести к летальным исходам для больных талассемией детей.

Сдача крови будет проходить в Leyla Medical Center (бывшая клиника Лейлы Шихлинской) по улице Юсифа Сафарова, 19, также по всем вопросам можете обращаться по номеру *0101 или 050 225 44 54.