В Азербайджане аннулировали 47 тысяч разрешений на выход из дома

"Наблюдения и факты показывают, что граждане не считают важным требование о самоизоляции. Эта тенденция не обнадеживает".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что 8 апреля в течение суток было отмечено 3 073 нарушений карантинного режима.

"10 апреля эта цифра выросла до 3 112. Сегодня, 11 апреля, уже в течение суток было зарегистрировано 3 810 нарушений. Аннулированы разрешения на передвижение 47 тыс. лиц, обратившихся на портал icazə-e-gov.az".