В Азербайджане за сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, 41 человек выздоровел

В Азербайджане за сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался, еще 41 человек выздоровел.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Отмечается, что погибший пациент - 1935 года рождения,имел в анамнезе нарушение сердечного ритма, ишемию, а также постинфарктный кардиосклероз. Его тесты на COVID-19 оказались положительными. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался.

В настоящее время в стране в целом было зарегистрировано 1058 случаев заражения, 200 человек излечились и были выписаны, 11 человек скончались, лечение еще 847 пациентов продолжается. Состояние 27 из них - тяжелое, еще 35 - средней тяжести.